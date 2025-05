Wall Street apre in ribasso:

La giornata di oggi segna un inizio in ribasso per Wall Street, dopo che lo S&P 500 ha chiuso con un nuovo record per due sessioni consecutive. In apertura, il Dow Jones ha perso 174,21 punti (-0,39%), lo S&P 500 è sceso di 14,51 punti (-0,24%), e il Nasdaq ha registrato un calo di 26,80 punti (-0,13%).

Il petrolio Wti al Nymex ha registrato un guadagno dello 0,68%, raggiungendo i 72,74 dollari al barile. Gli investitori continuano a monitorare attentamente le decisioni della Fed e il loro impatto sui mercati finanziari.