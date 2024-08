Wall Street apre in rialzo: S&P 500 guadagna lo 0,50%, il Nasdaq sale dello 0,83%

Wall Street ha aperto in rialzo, sostenuta da un’inflazione Pce che si è rivelata in linea con le aspettative del mercato. A luglio, il Pce (personal consumption expenditures price index), l’indicatore preferito dalla Federal Reserve per misurare l’inflazione, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente, confermando le previsioni degli analisti, dopo un incremento dello 0,1% registrato a giugno. Su base annua, il dato è cresciuto del 2,5%, in linea con le stime e con il mese precedente.

In apertura il Dow Jones ha guadagnato 80,45 punti (+0,19%), l’S&P 500 è salito di 27,96 punti (+0,50%) e il Nasdaq ha registrato un rialzo di 146,22 punti (+0,83%). Al contrario, il petrolio Wti al Nymex ha subito un calo del 2,06%, attestandosi a 74,35 dollari al barile.