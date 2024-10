Wall Street apre in rialzo: S&P 500 e Nasdaq a +0,46%

La seduta di apertura a Wall Street si è caratterizzata per un andamento positivo, con i principali indici azionari in crescita. Questo trend è stato favorito dalla diminuzione del prezzo del petrolio Wti, che ha visto una flessione del 3,19% al Nymex, scendendo a 74,68 dollari al barile. Tale calo segue i recenti rialzi dovuti alla situazione di tensione in Medio Oriente.

Il Dow Jones ha registrato un incremento di 133,99 punti (+0,32%), mentre lo S&P 500 e il Nasdaq hanno entrambi segnato un rialzo rispettivamente di 25,94 punti (+0,46%) e 83,26 punti (+0,46%). Gli investitori osservano con attenzione l’evoluzione dei mercati, cercando di interpretare i segnali provenienti dall’economia e dalla politica monetaria.