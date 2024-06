Wall Street apre in rialzo: S&P +0,45%, Nasdaq +0,67%

14:16

sita, azienda leader nei servizi tecnologici per il trasporto aereo, ha annunciato una partnership con ita airways per aggiornare l’infrastruttura di rete della compagnia aerea italiana. L’accordo prevede la migrazione alla piattaforma Sita Connect Go, con l’obiettivo di ridurre i costi globali del 20% e migliorare le funzionalità di rete.