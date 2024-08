Wall Street apre in rialzo: Nasdaq a +1,08%, S&P 500 guadagna lo 0,97%

Wall Street ha iniziato la giornata con un segno positivo, grazie a dati più favorevoli del previsto riguardo le nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Secondo quanto riportato dal Dipartimento del Lavoro, nella settimana conclusasi il 3 agosto, sono state registrate solo 233.000 nuove richieste di sussidi, contro le 241.000 previste dagli analisti.

Il prezzo del petrolio è in rialzo, in attesa di verificare se l’Iran darà seguito alla minaccia di colpire Israele, in risposta all’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran la scorsa settimana. In apertura il Dow Jones ha segnato un incremento di 272,36 punti (+0,70%), l’S&P 500 ha guadagnato 50,31 punti (+0,97%) e il Nasdaq è salito di 175,73 punti (+1,08%).