Wall Street apre in rialzo in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi

Wall Street ha iniziato la giornata in territorio positivo, spinta dai risultati favorevoli delle vendite al dettaglio e della produzione industriale. Gli operatori di mercato sono ora in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi d’interesse, prevista per domani.

La Federal Reserve degli Stati Uniti è pronta a ridurre i tassi d’interesse per la prima volta in quattro anni. Tuttavia, c’è incertezza tra i trader sull’entità del taglio: secondo il FedWatch Tool del CME Group, c’è una probabilità del 65% che i tassi vengano ridotti di 50 punti base, mentre il restante 35% prevede un taglio di 25 punti base. Gli esperti intervistati dalla CNBC, invece, ritengono che la Fed opterà per un taglio di 25 punti base.

Questa decisione segnerà la fine di un periodo di aumenti significativi dei tassi d’interesse, adottati per combattere l’inflazione più alta dagli anni ’80, e l’inizio di una nuova fase di riduzioni che potrebbe durare un paio d’anni.

Attualmente i tassi d’interesse sono compresi tra il 5,25% e il 5,50%. Secondo il FedWatch Tool, l’ipotesi più probabile (43,7%) è che, entro la fine dell’anno, i tassi scenderanno al 4-4,25%, segnando un calo totale di 125 punti base rispetto ad oggi.

All’apertura, il Dow Jones ha registrato un aumento di 56,03 punti (+0,13%), lo S&P 500 ha guadagnato 20,10 punti (+0,36%) e il Nasdaq è salito di 117,27 punti (+0,67%). Anche il prezzo del petrolio WTI al NYMEX è aumentato dello 0,24%, attestandosi a 70,26 dollari al barile.