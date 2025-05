Wall Street apre in rialzo: Dow Jones guadagna lo 0,27%

Inizio di giornata positivo per Wall Street, con gli investitori che guardano con interesse alle ultime novità sul fronte del commercio internazionale. Gli Stati Uniti, dopo aver siglato un accordo con il Regno Unito, sono prossimi a firmare nuove intese commerciali con vari Paesi, come dichiarato dal presidente Donald Trump.

In apertura il Dow Jones è in aumento di 111,15 punti (+0,27%), lo S&P 500 guadagna 23,88 punti (+0,42%) e il Nasdaq è in rialzo di 107,77 punti (+0,6%). Anche il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha registrato un incremento, salendo dello 0,95% a 60,48 dollari al barile, riflettendo l’ottimismo generale che permea i mercati finanziari.