Wall Street apre in positivo dopo le rassicurazioni della Federal Reserve

11:47

Lidl Italia ha annunciato la sua uscita da Federdistribuzione, decisione presa per fornire risposte immediate ai suoi 22 mila dipendenti, colpiti da una diminuzione del potere d’acquisto a causa dell’inflazione. La mossa segue il protrarsi delle negoziazioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) della distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019.