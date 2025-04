Wall Street apre in calo: Nasdaq perde l’1,3%

Inizio di giornata in discesa per Wall Street, in un momento che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito come il ‘Liberation Day’. Gli investitori sono in attesa di capire l’entità dei nuovi piani tariffari che Trump intende svelare dopo la chiusura dei mercati americani, prevista per le 16 ora locale (22 in Italia).

Il Dow Jones ha registrato una diminuzione di 338 punti, pari a un calo dello 0,81%, mentre l’S&P 500 ha perso 60 punti, segnando un ribasso dell’1%. Il Nasdaq ha subito un calo ancora più marcato, scendendo di 256 punti (-1,3%), con il titolo Tesla che ha perso il 5,6% dopo aver riportato una flessione del 13% nelle consegne globali nel primo trimestre del 2025, la più significativa dal 2022.