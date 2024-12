Wall Street apre in calo: Dow Jones scende dello 0,49%

Inizio di giornata negativo per Wall Street, con gli investitori che osservano attentamente le mosse della Federal Reserve. Dopo un’ottava chiusura negativa consecutiva per il Dow Jones, la peggiore serie dal 2018, e un record di chiusura per il Nasdaq Composite, l’attenzione è tutta sulla possibile decisione della Fed di tagliare ulteriormente i tassi d’interesse. Domani, infatti, la banca centrale statunitense dovrebbe annunciare il terzo taglio consecutivo, con una riduzione attesa di 25 punti base, dopo un primo taglio di mezzo punto percentuale.

In mattinata il Dow Jones ha registrato una perdita di 214,70 punti, pari a un calo dello 0,49%. Lo S&P 500 ha ceduto 28,60 punti, scendendo dello 0,47%, mentre il Nasdaq ha perso 82,95 punti, segnando un ribasso dello 0,41%. Il mercato del petrolio non è esente da queste fluttuazioni. Al Nymex, il prezzo del petrolio Wti ha subito una diminuzione dell’1,19%, attestandosi a 69,87 dollari al barile.