Wall Street apre contrastata: Dow Jones cede lo 0,41%, Nasdaq apre a +0,38%

La giornata a Wall Street inizia con un andamento incerto. La Cina ha avanzato una richiesta agli Stati Uniti: eliminare i dazi unilaterali per risolvere le tensioni commerciali. Attualmente, non ci sono negoziati in corso tra Pechino e Washington, ma gli investitori sperano in un accordo.

Al momento dell’apertura il Dow Jones segna una perdita di 163,87 punti (-0,41%), mentre lo S&P 500 registra un incremento di 6,01 punti (+0,11%) e il Nasdaq avanza di 63,30 punti (+0,38%). Nel mercato delle materie prime, il petrolio Wti al Nymex registra un aumento dello 0,92%, portandosi a 62,84 dollari al barile.