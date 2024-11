Wall Street, apertura poco mossa in attesa dei dati di Nvidia

La borsa di Wall Street ha aperto la giornata in modo stabile, seguendo una sessione contrastata. L’attenzione degli investitori è concentrata su Nvidia, che ha visto un leggero calo dello 0,7% all’inizio della seduta. La società, leader mondiale per capitalizzazione di mercato con 3.600 miliardi di dollari, pubblicherà i suoi risultati trimestrali alla chiusura dei mercati. Questi dati potrebbero avere un impatto significativo sugli indici S&P 500 e Nasdaq Composite, influenzando l’andamento dei mercati per il resto dell’anno.

Particolare interesse è rivolto ai nuovi chip Blackwell di Nvidia, destinati all’intelligenza artificiale, la cui domanda è stata definita “incredibile” dal CEO Jensen Huang il mese scorso. Gli investitori sono ansiosi di capire come questa domanda si tradurrà nei risultati finanziari dell’azienda.

In apertura il Dow Jones ha registrato un aumento di 59,43 punti, pari a un +0,14%, mentre l’S&P 500 è sceso di 1,50 punti (-0,03%) e il Nasdaq ha perso 24,30 punti (-0,13%). Anche il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha visto un incremento dello 0,94%, raggiungendo i 70,04 dollari al barile.