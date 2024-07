Wall Street, apertura piatta in attesa dei risultati trimestrali di Alphabet e Tesla

Wall Street apre la seduta in modo piatto, riflettendo l’incertezza degli investitori in attesa dei risultati trimestrali di Alphabet e Tesla, previsti per dopo la chiusura dei mercati.

In apertura il Dow Jones ha perso 43,78 punti (-0,11%), lo S&P 500 ha ceduto 1,77 punti (-0,03%) e il Nasdaq ha registrato una flessione di 29,90 punti (-0,17%). Nel mercato delle materie prime, il petrolio Wti al Nymex ha subito una perdita dell’1,11%, scendendo a 77,53 dollari al barile.