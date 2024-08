Wall Street, apertura piatta: Dow Jones in calo dello 0,08%, S&P 500 perde lo 0,02%

Wall Street apre la giornata senza variazioni significative. Ieri, S&P 500 e Nasdaq hanno segnato l’ottava seduta consecutiva in rialzo, la serie più lunga del 2024. Gli operatori di mercato sono in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, previsto per venerdì alle 16:00 ora italiana, per ottenere indicazioni sul numero e l’entità dei prossimi tagli ai tassi d’interesse.

Nei primi minuti di scambi, il Dow Jones è in calo di 32,90 punti (-0,08%), lo S&P 500 perde 1,14 punti (-0,02%) e il Nasdaq scende di 8,64 punti (-0,05%). Nel frattempo, il prezzo del petrolio Wti al Nymex rimane stabile a 74,37 dollari al barile.