Wall Street, apertura cauta: Dow Jones apre a +0,63%

In una settimana cruciale per Wall Street, gli investitori adottano un atteggiamento di prudenza mentre si preparano ad analizzare un’ondata di risultati trimestrali e dati macroeconomici significativi. Le aspettative sono alte per le cosiddette ‘Magnifiche Sette’, con Microsoft, Apple, Meta Platforms e Amazon.com pronte a svelare le loro performance finanziarie. In aggiunta, ben 180 aziende dell’indice S&P 500 presenteranno i loro bilanci. Tra i dati macroeconomici più attesi, invece, spiccano il Prodotto Interno Lordo (PIL) del primo trimestre degli Stati Uniti, previsto per mercoledì, e il rapporto sull’occupazione di aprile, atteso per venerdì.

Oggi in apertura il Dow Jones ha messo a segno un +0,63%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 5.537 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,1%); come pure, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,06%).