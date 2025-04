Wall Street ancora in calo: Nasdaq cede l’1,67%

A Wall Street si registra un’inizio di giornata negativo, con le azioni di Nvidia e Asml che trascinano al ribasso il settore tecnologico, colpendo in particolare il Nasdaq.

In apertura il Dow Jones ha perso 155,50 punti (-0,39%), lo S&P 500 è sceso di 47,69 punti (-0,88%), e il Nasdaq ha registrato un calo di 281,67 punti (-1,67%). In contrasto, il mercato petrolifero mostra segnali positivi, con il Wti al Nymex in crescita dell’1,26% a 62,19 dollari al barile, sostenuto da voci di potenziali negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.