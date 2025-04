Wall Street ancora in calo: Dow Jones apre a -0,82%

11:15

La Cina ha deciso di aumentare i dazi sulle merci statunitensi dal 84% al 125%, in risposta alle tariffe imposte dagli Stati Uniti. La Commissione per le Tariffe Doganali ha dichiarato che i beni USA non sono più commerciabili in Cina. Questa mossa è parte di una serie di contromisure cinesi nella crescente guerra commerciale tra le due nazioni.