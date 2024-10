Volvo Group, calo del 29% dell’utile netto nel terzo trimestre 2024

Volvo Group, noto produttore svedese di autocarri, ha riportato un significativo calo del 29% dell’utile netto nel terzo trimestre, una conseguenza diretta del rallentamento nei settori del trasporto merci e delle costruzioni in Europa. Il risultato netto si è attestato a 10,1 miliardi di corone (circa 866 milioni di euro), rispetto ai 14,1 miliardi di corone dell’anno precedente. Parallelamente, le vendite hanno subito una flessione del 12%, scendendo a 117 miliardi di corone (circa 10,3 miliardi di euro).

Il mercato degli autocarri ha mostrato segnali di contrazione nel terzo trimestre, principalmente a causa di un rallentamento economico in Europa, ha dichiarato il Gruppo Volvo. Tendenze simili sono state osservate in Nord America e Asia, con l’eccezione della Cina, dove il mercato ha continuato a crescere. “Dopo diversi anni di forte crescita in Europa e Nord America, i volumi sono diminuiti quest’anno”, ha affermato Martin Lundstedt, CEO del gruppo, in un comunicato stampa.

Il gruppo, che si posiziona come il secondo produttore di autocarri al mondo dietro alla tedesca Daimler, ha espresso preoccupazioni sulle incertezze macroeconomiche nel breve termine. “C’è incertezza sugli sviluppi macroeconomici nel breve termine, che si riflette nelle nostre previsioni, con mercati relativamente stabili per il prossimo anno”, ha aggiunto Lundstedt. Volvo Group, separato dalla casa automobilistica Volvo Cars dal 2000, possiede anche il marchio Renault Trucks.