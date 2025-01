Volkswagen, calo delle vendite globali del 1,4% nel 2024

Nel 2024 il marchio Volkswagen ha affrontato una leggera contrazione delle vendite globali, registrando un calo dell’1,4%, con un totale di 4,8 milioni di unità vendute. Questa flessione è stata particolarmente evidente in Europa, dove le consegne sono diminuite dell’1,7% con 1,25 milioni di veicoli, e in Cina, dove si è osservata una contrazione dell’8,3% portando le vendite a 2,19 milioni di unità.

Nonostante il calo in questi mercati chiave, Volkswagen ha riportato una crescita significativa in Nord America, con un aumento delle vendite del 18,4%, raggiungendo 592.300 veicoli venduti. Anche il mercato sudamericano ha visto un incremento positivo, con un aumento del 21,1%, totalizzando 479.400 unità vendute. In Germania, Volkswagen si conferma leader di mercato con una quota del 19,1%, secondo i dati dell’autorità federale KBA. Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (Bev), il marchio ha rafforzato la sua posizione, conquistando il 16,3% del mercato tedesco, con un aumento della quota del 2,8% rispetto al 2023.