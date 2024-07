Vodafone estende l’accordo con Virgin Media O2 per oltre dieci anni

Vodafone UK e Virgin Media O2 hanno raggiunto un accordo per estendere e migliorare la loro attuale collaborazione nella condivisione della rete mobile per oltre dieci anni. Questo accordo mira a rafforzare la copertura mobile di qualità in tutto il Regno Unito e a offrire servizi migliori ai clienti.

In attesa dell’approvazione della fusione tra Vodafone UK e Three UK da parte dell’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA), l’accordo fornisce una base stabile per l’espansione della rete di MergeCo. Virgin Media O2 acquisirà lo spettro da MergeCo, il che rappresenta un passo significativo nella riorganizzazione del mercato della telefonia mobile nel Regno Unito.

L’accordo e la creazione di MergeCo trasformeranno l’esperienza di decine di milioni di clienti in tutto il Regno Unito. La fusione, soggetta all’approvazione della CMA, riequilibrerà il mercato della telefonia mobile creando un terzo operatore di rete su larga scala.