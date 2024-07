Visibilia approva il piano di aumento di capitale per 6,1 milioni di euro

Visibilia ha approvato la situazione patrimoniale al 31 maggio, rivelando una perdita che supera un terzo del capitale sociale e un patrimonio netto negativo di 135 mila euro. La società ha dichiarato che verrà eseguito un aumento di capitale per un importo massimo di 6,1 milioni di euro, suddiviso in due tranches.

La prima tranche, inscindibile, ammonta a 4,5 milioni di euro ed è riservata ad Athena Pubblicità, mentre la seconda tranche, scindibile, di 1,6 milioni di euro, sarà offerta in opzione agli azionisti che non fanno parte di Athena. La decisione è stata presa in linea con le linee guida per il rafforzamento patrimoniale della società. Inoltre, è stata convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti per il 24 luglio, con una seconda convocazione prevista il 25 luglio se necessario. L’incarico dell’amministratore giudiziario è stato prorogato fino al 31 gennaio 2025.