Verbali Fed: verso un approccio più cauto su tassi nei prossimi trimestri

I membri della Federal Reserve (Fed) guardano con apprensione all’impatto delle potenziali politiche del presidente eletto Donald Trump sull’inflazione.

“Nel discutere le prospettive per la politica monetaria, i partecipanti hanno indicato sarebbe opportuno rallentare il ritmo dell’allentamento della politica monetaria”, si legge nei verbali della Fed relativi all’ultima riunione del 2024 del 17 e 18 dicembre. Il nuovo inquilino della Casa Bianca, che si insedierà ufficialmente il prossimo 20 gennaio per il suo secondo mandato, non viene citato direttamente nel documento ma appare chiaro il riferimento ai suoi annunci.

Inoltre, “molti partecipanti hanno suggerito che una serie di fattori indicano la necessità di un approccio cauto nei prossimi trimestri”. Tra questi, le recenti letture dell’inflazione, la costante forza della spesa, minori rischi al ribasso per le prospettive del mercato del lavoro e dell’attività economica, più rischi per le prospettive di inflazione.