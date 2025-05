Valsoia avvia il programma di riacquisto azioni proprie

Valsoia ha comunicato l’avvio di un programma strategico per l’acquisto di azioni proprie, una mossa approvata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 28 aprile 2025. Questo programma prevede l’acquisto fino a 200.000 azioni ordinarie, con un’autorizzazione valida per un periodo di diciotto mesi a partire dalla data della delibera assembleare.

L’operazione sarà coordinata da Intermonte SIM, un intermediario abilitato, che gestirà gli acquisti in totale autonomia. Ad oggi, 29 maggio, Valsoia non ha ancora azioni proprie nel suo portafoglio. Nel frattempo, sul mercato azionario di Piazza Affari, Valsoia, nota per i suoi prodotti alimentari dietetici a base di soia, mantiene un andamento invariato rispetto al giorno precedente, con il titolo che si attesta a 11 euro.