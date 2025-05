USA, Trump annuncia dazi sull’industria cinematografica straniera

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto un annuncio sorprendente: l’imposizione di nuovi dazi sull’industria cinematografica straniera. Questo provvedimento, nelle intenzioni di Trump, servirà a difendere e rilanciare l’industria cinematografica americana, in particolare Hollywood.

Trump ha dichiarato, sul suo social network Truth, di voler autorizzare il Dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti a istituire una tariffa del 100% su tutti i film prodotti all’estero che arrivano negli Stati Uniti. Secondo il presidente, Hollywood è stata “devastata” da registi e studi cinematografici americani che scelgono di lavorare fuori dal paese.

Nonostante l’annuncio, non sono stati chiariti i dettagli su come questi dazi verranno applicati e quali saranno le implicazioni per l’industria cinematografica. Si osserva che molte produzioni, sia grandi che piccole, coinvolgono collaborazioni tra Stati Uniti e altre nazioni.