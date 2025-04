USA, scorte di greggio in aumento

16:36

Wall Street apre in ribasso con le azioni di Nvidia e Asml in forte calo, influenzando negativamente il Nasdaq. Nvidia annuncia extracosti significativi a causa delle restrizioni sulle esportazioni in Cina, mentre Asml riporta ordini inferiori alle aspettative. Intanto, continuano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.