USA, Salesforce investe altri 2 miliardi di dollari in Intelligenza Artificiale

ìIl gruppo informatico statunitense Salesforce ha recentemente comunicato di aver effettuato quattro acquisizioni per una cifra complessiva superiore ai 2 miliardi di dollari, con l’obiettivo di potenziare le proprie capacità nel campo dell’intelligenza artificiale (AI). Questa mossa strategica mira a consolidare la posizione di Salesforce come leader nel settore tecnologico.

Tra le acquisizioni spiccano due società israeliane: Zoomin e Own. Zoomin è specializzata nella gestione dei dati che alimentano l’intelligenza artificiale generativa, mentre Own si occupa della sicurezza dei dati, un aspetto cruciale nell’era digitale odierna. Queste acquisizioni sono destinate a migliorare significativamente le capacità di Salesforce nel trattamento e nella protezione dei dati.

A settembre, inoltre, Salesforce ha acquisito due aziende americane: Tenyx e PredictSpring. Tenyx sviluppa agenti vocali basati sull’intelligenza artificiale, una tecnologia in crescita che permette interazioni più naturali tra uomo e macchina. PredictSpring, invece, progetta software per punti vendita basati su cloud, offrendo soluzioni innovative per il commercio al dettaglio.