USA, richieste mutui in risalita: +6,3% in una settimana

ìLe richieste di mutui negli Stati Uniti hanno segnato un incremento significativo, grazie alla diminuzione dei tassi d’interesse. Secondo la Mortgage Bankers Association, la scorsa settimana ha visto una crescita complessiva delle richieste del 6,3%. Questo cambiamento è stato alimentato dal calo dei tassi d’interesse, che per la prima volta in oltre due mesi sono scesi, con il tasso medio su un mutuo fisso a 30 anni ridotto dal 6,90% al 6,86%.

Le domande di rifinanziamento, che tendono a fluttuare maggiormente in base alle variazioni settimanali dei tassi, hanno subito un calo del 3%, ma risultano comunque in crescita del 119% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Questo dato sottolinea l’interesse crescente dei consumatori a sfruttare condizioni più favorevoli per il rifinanziamento dei loro mutui esistenti.