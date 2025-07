USA, richieste di mutui in aumento grazie ai tassi in calo

13:42

Merck ha annunciato l’acquisto di Verona Pharma, una società britannica specializzata nelle malattie polmonari, per circa 10 miliardi di dollari. L’acquisizione rafforza la gamma di prodotti di Merck per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva. L’accordo, che prevede un prezzo di 107 dollari per azione, rappresenta un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura di Verona Pharma di martedì.