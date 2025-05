USA, PIL in calo nel primo trimestre del 2025

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato un rallentamento della crescita economica nel primo trimestre del 2025. Il Prodotto Interno Lordo (PIL), infatti, ha subito una contrazione dello 0,2% su base trimestrale. Questo dato, seppur negativo, è leggermente migliore rispetto alla stima preliminare che indicava un calo dello 0,3%.

Nel trimestre precedente l’economia americana aveva registrato una crescita del 2,4%, evidenziando un netto cambiamento di tendenza. Le spese personali reali, considerate il principale motore della crescita economica negli Stati Uniti, hanno mostrato un incremento dell’1,2%, un dato che si confronta con il 4% del trimestre precedente e l’1,8% previsto dagli analisti.

I profitti delle imprese, inaspettatamente, hanno subito un drastico calo del 3,6%, rispetto al -0,4% del trimestre precedente, mentre le aspettative erano per un aumento del 5,9%. Questo risultato ha sorpreso molti analisti che si attendevano segnali più positivi dal settore aziendale. Un altro indicatore chiave, l’indice PCE price, che offre una misura dell’inflazione e viene attentamente monitorato dalla Federal Reserve, ha segnato un aumento del 3,6%, in linea con le attese degli analisti, ma in crescita rispetto al 2,4% del trimestre precedente. Parallelamente, l’indice PCE core, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è salito del 3,4%, leggermente inferiore alle aspettative del 3,5%, ma superiore al 2,6% registrato in precedenza.