USA, mutui in crescita: aumento delle domande e tassi in calo

La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, trainata dai titoli industriali e dall’elettronica, con l’indice Nikkei in crescita dello 0,42%. Lo yen debole ha alimentato aspettative di migliori risultati per gli esportatori. Tra i titoli in evidenza, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui O.S.K. Lines e Kawasaki Kisen Kaisha hanno registrato forti aumenti.