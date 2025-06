USA, le richieste di sussidio alla disoccupazione superano le aspettative

Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti hanno registrato un aumento significativo, superando le aspettative degli analisti. Nella settimana conclusasi il 30 maggio 2025, i “claims” sono saliti a 247 mila unità, un incremento di 8.000 unità rispetto alle previsioni che si attestavano a 236 mila. Questo dato supera anche le 239 mila unità della settimana precedente, riviste da 240 mila.

La media delle ultime quattro settimane, considerata un indicatore più affidabile dello stato del mercato del lavoro, si è stabilizzata a 235.000 unità. Questo rappresenta un aumento di 4.500 unità rispetto alla settimana precedente, dove la media era di 230.500 unità. Tale media è cruciale per comprendere le tendenze del mercato, poiché attenua le fluttuazioni settimanali che possono distorcere l’analisi complessiva.

In contrasto con l’aumento delle nuove richieste, le richieste continuative di sussidio hanno mostrato un lieve calo. Nella settimana al 23 maggio, queste si sono attestate a 1.904.000, in diminuzione di 3.000 unità rispetto alla settimana precedente e inferiori alle 1.910.000 previste. Questo potrebbe indicare un lieve miglioramento per coloro che sono già nel sistema di sussidio.