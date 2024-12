USA, indice PMI manifatturiero in lieve contrazione a novembre 2024

L’attività manifatturiera negli Stati Uniti prosegue con una lieve contrazione nel mese di novembre 2024. L’indice dei direttori acquisto delle aziende, elaborato da S&P Global, ha registrato un valore di 49,7 punti per il PMI manifatturiero. Questo rappresenta un miglioramento rispetto ai 48,5 punti di ottobre, ma l’indice rimane al di sotto della soglia critica di 50 punti, che separa la crescita dalla contrazione.

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “l’umore tra i produttori statunitensi si è schiarito a novembre, anche se qualsiasi fattore di benessere deve ancora tradursi in una maggiore produzione in fabbrica”. Questo suggerisce che, sebbene ci sia un cauto ottimismo, i benefici non si sono ancora tradotti in un aumento della produzione.