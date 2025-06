USA, indice PMI Chicago in contrazione a giugno 2025

15:34

AbbVie ha annunciato l’acquisizione di Capstan Therapeutics, inclusa la tecnologia tLNP e il candidato CPTX2309 per malattie autoimmuni. L’acquisizione, del valore di 2,1 miliardi di dollari, mira a innovare le cure per le malattie autoimmuni, utilizzando RNA per ingegnerizzare cellule in vivo.