USA, inatteso calo degli ordinativi di beni durevoli ad aprile 2025

Circle Internet Group ha annunciato il lancio di un’IPO per 24 milioni di azioni ordinarie di Classe A, con un prezzo previsto tra 24,00 e 26,00 dollari per azione. La società mira a raccogliere fino a 624 milioni di dollari e ha presentato domanda di quotazione al NYSE. Circle è nota per la sua rete di stablecoin USDC ed EURC.