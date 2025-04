USA, in calo le richieste di finanziamento e rifinanziamento dei mutui

11:54

Il prezzo dell’oro continua a crescere, toccando un nuovo massimo storico di 3.317 dollari l’oncia. Questo impulso è alimentato dalle preoccupazioni degli investitori per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e il conseguente indebolimento del dollaro USA. Gli analisti di ActiveTrades evidenziano come l’oro, insieme al franco svizzero, sia un rifugio sicuro in tempi di incertezza economica.