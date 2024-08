USA, in aumento le scorte di magazzino all’ingrosso negli Stati Uniti

16:22

Merck & Co. ha deciso di sospendere la sperimentazione di fase 3 KeyVibe-008 sulla combinazione di vibostolimab e pembrolizumab per il trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. La decisione è stata presa su raccomandazione di un comitato indipendente di monitoraggio dei dati.