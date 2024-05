USA, i dati dell’inflazione ad aprile sono in linea con le attese

I redditi delle famiglie americane sono rimasti stabili, mentre le spese personali sono cresciute meno delle attese. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,2% ad aprile, in linea con il mese precedente e con le previsioni degli analisti.

I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,3%, come nel mese precedente e in linea con le stime del consensus. Il PCE price index core, una misura chiave dell’inflazione, ha evidenziato una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% atteso e registrato il mese precedente, e del 2,8% su base annuale, in linea con il dato di marzo e le aspettative.

Questi dati suggeriscono una stabilità economica nelle famiglie americane, nonostante una crescita dei consumi personali meno intensa del previsto. Il monitoraggio dei redditi e delle spese personali è fondamentale per comprendere l’andamento dell’economia e le dinamiche inflazionistiche negli Stati Uniti.