USA, drastico calo dell’indice del settore manifatturiero di Philadelphia

14:58

2WATCH, leader italiano dell’intrattenimento digitale di nuova generazione cresce del 150% rispetto all’anno precedente nel primo quarter. Il mercato ha risposto positivamente al nuovo posizionamento lanciato dalla start up nel 2024, in cui il focus principale si è ampliato puntando anche sulla creazione e la crescita di media brand proprietari supportati da tecnologie innovative per la gestione e la produzione di