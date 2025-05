USA, domande di mutuo in calo nell’ultima settimana

11:15

La Borsa di Hong Kong chiude in rosso, mentre Shanghai e Shenzhen rimangono stabili. Gli investitori sono cauti in attesa dei risultati finanziari di Nvidia e preoccupati per l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e per i dazi USA. L’indice Hang Seng scende dello 0,53%, Shanghai dello 0,02% e Shenzhen dello 0,2%.