USA, deficit commerciale in crescita: marzo 2025 oltre le aspettative

Intesa Sanpaolo ha registrato un aumento dell’utile netto del 13,6% nel primo trimestre, superando le aspettative di mercato. La banca ha anche annunciato un buyback da 2 miliardi a giugno. I proventi operativi netti e le commissioni nette sono in crescita, mentre i costi operativi sono diminuiti. L’istituto prevede un utile oltre i 9 miliardi per il 2025, con un coefficiente CET 1 in miglioramento.