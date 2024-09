USA, crescita economica accelera nel secondo trimestre 2024

13:31

Fastweb ha lanciato Fastweb Energia Business, una nuova soluzione per la fornitura di energia elettrica pensata per commercianti, professionisti e PMI. L’energia fornita è certificata al 100% da fonti rinnovabili, con due offerte a consumo disponibili. Questo nuovo servizio amplia l’offerta di Fastweb per le imprese e testimonia il suo impegno verso la sostenibilità.