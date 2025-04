USA, calo significativo nelle richieste di mutui

La scorsa settimana negli Stati Uniti i tassi d’interesse sui mutui hanno subito un nuovo incremento, toccando livelli che non si vedevano da febbraio. Questo aumento ha avuto un impatto diretto sulle richieste totali di mutui, che hanno registrato un calo del 12,7% rispetto alla settimana precedente, secondo i dati forniti dalla Mortgage Bankers Association.

Il tasso d’interesse medio per un mutuo fisso a 30 anni è salito al 6,90%, rispetto al 6,81% della settimana precedente. Questo incremento ha influenzato soprattutto le domande di rifinanziamento, che sono diminuite del 20% in una sola settimana, segnando il calo più significativo del 2025. Anche le richieste di mutui per l’acquisto di nuove case hanno subito una flessione, con una diminuzione del 6,6%.