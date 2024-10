USA, aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione

14:27

Amundi, leader nella gestione patrimoniale in Europa, ha stretto una collaborazione con il gruppo Sella per distribuire il fondo Amundi Partners Investindustrial Private Equity. Questo fondo, in linea con il regolamento Eltif 2.0, apre il private equity agli investitori retail e privati, tradizionalmente limitato agli istituzionali, con una soglia minima di 10.000 euro.