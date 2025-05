USA, aumento delle domande di mutuo dopo il calo della settimana scorsa

10:10

Il gruppo Bmw ha registrato una diminuzione dell’utile netto del 26,4% nel primo trimestre del 2025, influenzata dal calo delle vendite in Cina. Nonostante ciò, le vendite di veicoli completamente elettrici sono incrementate del 32,4%. La profittabilità rimane in linea con le previsioni del gruppo, che conferma le stime per l’anno, nonostante le incertezze legate ai dazi.