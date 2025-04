USA, aumentano le richieste di sussidi alla disoccupazione

11:05

Il primo trimestre del 2025 si chiude con un utile netto in calo del 4,9% per BNP Paribas, nonostante un aumento del 3,8% nei ricavi. La banca francese spiega che il calo è dovuto a elementi di gestione extra-operativa. Confermati gli obiettivi di crescita per il 2024-2026.