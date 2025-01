USA, aumentano le richieste di mutui: +7% rispetto allo scorso anno

Le richieste di mutui negli Stati Uniti hanno registrato un incremento significativo, interrompendo una serie di quattro cali consecutivi. Questo aumento si verifica in un contesto di tassi d’interesse elevati, che hanno raggiunto i livelli massimi da maggio scorso.

Secondo i dati della Mortgage Bankers Association, nella settimana conclusa il 10 gennaio, le richieste totali di mutuo sono aumentate del 33,3% rispetto alla settimana precedente, segnando un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il tasso d’interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni è salito dal 6,99% al 7,09%. Le domande di rifinanziamento, che sono particolarmente sensibili alle variazioni settimanali dei tassi, hanno visto un aumento del 43,5%, con un incremento del 22% rispetto a un anno prima. Le richieste di mutuo per l’acquisto di una casa sono cresciute del 26,9% rispetto alla settimana precedente, ma risultano in calo del 2% rispetto a dodici mesi fa.