USA, Amazon punta ad assumere 250mila lavoratori per la stagione natalizia

Amazon, leader mondiale nel settore dell’e-commerce, ha annunciato l’intenzione di assumere 250.000 nuovi lavoratori per le festività natalizie di quest’anno. Questo numero di assunzioni è in linea con quello dell’anno precedente, sottolineando la costante crescita e la necessità di supporto durante i picchi di domanda stagionali.

I nuovi dipendenti saranno impiegati in ruoli che spaziano dal tempo pieno al part-time, oltre a posizioni stagionali, all’interno delle operazioni di evasione degli ordini e trasporto. Secondo Amazon, un terzo dei lavoratori assunti per le vacanze tende a tornare a lavorare per l’azienda in seguito. Un aspetto cruciale di queste assunzioni è la retribuzione. Tutti i dipendenti stagionali riceveranno un salario minimo di 18 dollari l’ora, insieme a un pacchetto di benefit completi, inclusa la copertura sanitaria, che diventa disponibile immediatamente all’inizio del lavoro.