Unieuro inaugura un nuovo hub logistico nel Lazio

Unieuro spa, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha fatto un passo significativo verso l’espansione della sua rete logistica inaugurando un nuovo hub a Colleferro, vicino Roma.

Il centro, che si estende su una superficie di 50.000 mq, rappresenta un tassello fondamentale per migliorare l’efficienza della distribuzione nel Centro-Sud del paese. L’investimento complessivo per questo progetto supera i 50 milioni di euro in un arco di dieci anni. Di questi, 6 milioni sono destinati a investimenti in conto capitale, mentre oltre 45 milioni copriranno il canone di affitto e le spese di gestione logistica del magazzino.

Questo nuovo hub rafforza l’architettura logistica di Unieuro, creando un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord e Colleferro per il Centro-Sud, insieme al regional hub di Carini in Sicilia e a 33 centri per la consegna a domicilio dei grandi elettrodomestici.

Il centro di Colleferro è strategicamente posizionato per servire in modo più efficace i clienti e i punti vendita diretti e affiliati in nove regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Con l’apertura di questo hub, Unieuro intende migliorare la propria capacità di risposta alle esigenze del mercato e dei consumatori, consolidando la sua posizione di leader nel settore della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici in Italia.