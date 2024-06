UniCredit, via libera dall’UE all’acquisizione di Alpha Bank Romania

12:18

Cavendish Hydrogen, spin-off della divisione di rifornimento di Nel, ha iniziato la sua avventura in borsa su Euronext Oslo Bors, segnando la quarta quotazione dell’anno a Oslo e la ventesima su Euronext. L’azienda, specializzata nelle soluzioni di rifornimento di idrogeno per veicoli stradali, punta a consolidarsi come leader di mercato.