UniCredit lancia Made4Italy per promuovere turismo e agricoltura

UniCredit lancia oggi “Made4Italy”, una nuova iniziativa per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura, settori-chiave per la crescita dell’economia italiana e dei suoi territori. Nel dettaglio la banca guidata da Jean Pierre Mustier destina un plafond di 5 miliardi di euro per le PMI italiane nel triennio 2019-2021 per promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici.

“Le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese e le bellezze offerte da un immenso patrimonio culturale, artistico e naturale, contribuiscono a rendere l’Italia un territorio unico al mondo – ha affermato Remo Taricani, Co-Ceo del Commercial Banking Italy di UniCredit – l’integrazione tra cibo, cultura e patrimonio paesaggistico è vincente per il futuro del turismo in Italia. Proprio per questo UniCredit guarda con grande attenzione a questi settori e, per il prossimo triennio, ci impegniamo a finanziare progetti per le PMI italiane che prevedono l’integrazione tra i due settori con ulteriori 5 miliardi, con l’obiettivo specifico di stimolare il fare-rete sui territori al fine di valorizzarli”.

“Nel business del turismo esistono ancora ampi margini di miglioramento per il nostro Paese – ha affermato Andrea Casini, Co-Ceo del Commercial Banking Italy di UniCredit – se consideriamo che l’Italia è prima al mondo per numero di siti considerati patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco con 55 beni nella lista nel 2019. Anche l’agroalimentare gioca un ruolo importante per il Paese dal momento che il food and beverage e l’agricoltura contribuiscono in misura rilevante all’economia italiana, con un’incidenza sul PIL nazionale pari al 4%. L’integrazione tra turismo ed agroalimentare può contribuire a valorizzare ulteriormente il brand Italia favorendo l’attrazione di nuovi flussi turistici, ed è su questo che con Made4Italy UniCredit intende lavorare”.